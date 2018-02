Millal peaks rinnapiima välja pumpama?

Vahetu rinnaga toitmine on imikule parim toitmisviis. Siiski tuleb ette olukordi, kui see ei ole lihtsalt võimalik ja piim tuleb rinnast välja pumbata ning anda seda oma lapsele pudelist. Seejuures säilitab välja pumbatud piim kõik oma väärtuslikud omadused.

Vahel on rinnapiima väljapumpamise vajadus seotud vaevustega, mida saab leevendada. Rinnapiima levinuimad väljapumpamise põhjused on järgmised:

hüperlaktatsioon (ilmneb tavaliselt kaks kuni viis päeva pärast lapse sündi);

väikse koguse väljapumpamine lõdvestab rinda, vähendab valu ja teeb lapsele rinna haaramise lihtsamaks;

rinnanibu on peitunud piima täis valgunud rinna sisse (kui kahe toitmise vahele jäi pikem ajavahe);

vahetult enne imetamist väikse koguse piima väljapumpamine pehmendab nibuvälja ja pikendab nibu, mis aitab lapsel lihtsamini rinda haarata;

piima ei ole piisavalt ja plaanite rinnaga toitmist lõpetada;

rinnapiima väljapumpamine stimuleerib piima teket ja suurendab selle kogust;

pärast rinnaga toitmist tunnete, et rind ei ole täielikult tühi;

piima väljapumpamine aitab vältida rinnas ummistuste teket ja kui tunnete, et teie laps ei saanud piisaval hulgal piima kätte, saate talle anda toidukordade vahepeal väljapumbatud rinnapiima;

laps on haige ja ei taha imeda ‒ piima väljapumpamine iga kolme tunni järel aitab hoida piima teket endisel tasemel;

laps ei võta piisavalt kaalus juurde (pöörduge esmalt arsti poole);

piima väljapumpamine stimuleerib rinnapiima tootmist ja võimaldab pakkuda lapsele rohkem toitu;

te vajate vaba aega (ärge tundke end süüdi, kui olla veidikene omaette ‒ pärast väikest puhkust tunnete end taas õnnelikumana ja teie naeratus muudab ka teie lapse õnnelikuks);

saate jätta väljapumbatud piima lapse isale või kellelegi teisele, kes saab teie äraolekul imikut toita;

teil tuleb tagasi tööle minna (nagu enamikul rinnaga toitvatel naistel), kuid soovite jätkata lapse rinnapiimaga toitmist ‒ korrapärane pumpamine tagab rinnapiima loomuliku tootmise jätkumise ja võimaldab teie lapsel saada talle kõige kasulikumat toitu nii kaua, kui soovite.

Kuidas rinnapiima välja pumbata?

Rinnapiima väljapumpamine on lihtsam, kui peate meeles, et toitmise kvaliteet sõltub suuresti sellest, kas olete rahulik, keskendunud ning naudite seda toimingut, mis tekitab teie ja lapse vahel äärmiselt erilise kontakti. Alustage rinnapumba ettevalmistamisest ‒ peske see enne kasutamist hoolikalt puhtaks ja keetke üks kord päevas läbi, samuti peske käed (see peaks olema tavapärane tegevus enne igat kokkupuudet toiduga). Pühkige rind sooja ja niiske rätikuga puhtaks (võite mõneks minutiks asetada rinnale ka sooja kompressi). Leidke mugav istuv asend, lõdvestuge ja alustage pumpamist: asetage rinnapump rinnale nii, et rinnanibu jääb lehtri sisse. Korrake sama ka teise rinnaga. Kui olete piisavalt piima välja pumbanud, keerake lutiga kork pudelile ja alustage lapse toitmist. Ärge segage värskelt välja pumbatud rinnapiima sügavkülmutatud ja sulatatud piimaga. Ärge andke lapsele eelmisest toidukorrast järelejäänud piima.

Kas ma saaksin rinnapiima välja pumbata käe abil või tuleb kasutada rinnapumpa?

Rinnapiima väljapumpamine käe abil, st ilma pumbata, on võimalik, kuid see on tüütu ja kaua aega võttev protsess, mis võib olla ka valulik. Valu põhjustab üldiselt valede pumpamisvõtete kasutamine, näiteks nibu kiskumine või rinnale liiga tugeva surve avaldamine. Selleks, et piima käsitsi ja õigesti välja pumbata, peaksite eelnevalt küsima nõu vastava valdkonna professionaalilt, nagu haigla ämmaemandalt või arstilt. Kui peate sagedasti suuri piimakoguseid välja pumpama, kasutage elektrilist rinnapumpa, mis on olemas nii sünnitusosakonnas kui ka kättesaadav imikutarvete poodidest. Kui pumpate rinnast piima harva, teile ei meeldi elektrilise rinnapumba tekitatav heli või vajate väljapumpamise protsessi ajal intiimsemat ja vaiksemat keskkonda, kasutage manuaalset rinnapumpa.

