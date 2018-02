Kas isamaa on armas või kallis? Kooliõpikutes on hümni sõnad erinevad

Erinevates algklassidele mõeldud õpikutes on Eesti hümni sõnad pisut erinevad — kontrolli siit, kas sinu laps ikka õpib EV100 eel õiged sõnad pähe.

Lapsevanemad õpivad neil nädalail koos lastega paljudes kodudes Eesti hümni sõnu. Kuid algklassilapsed ja nende vanemad peavad maha tuliseid vaidlusi teemal, kas isamaa on armas või kallis, sest osades õpikutes on nii ja osades teisiti. Üks lapsevanem pani oma laste kaks õpikut kõrvuti ja küsis nõu, kumb variant on siis õige.

Foto: Erakogu

Riigikantselei lehel on ametlik Eesti hümn. Ja selleks, et tähtsal päeval hääled kenasti kokku kõlaksid, tuleb teada, et isamaa on armas.

Eesti hümni sõnad

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,

kui kaunis oled sa!

Ei leia mina iial teal

see suure, laia ilma peal,

mis mull' nii armas oleks ka,

kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand

ja üles kasvatand;

sind tänan mina alati

ja jään sull' truuiks surmani,

mull' kõige armsam oled sa,

mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku,

mu armas isamaa!

Ta olgu sinu kaitseja

ja võtku rohkest õnnista,

mis iial ette võtad sa,

mu kallis isamaa!