Ksülitool aitab vähendada kaariese kandumist vanemalt lapsele

Hambaaugud ehk kaaries on üks levinumaid haigusi inimkonnas ja enamasti saab hammaste karioosse protsessi jada alguse juba lapsepõlves.

Kuigi suus on sadu erinevaid mikroobe, siis peamiseks hambakaariese tekitajaks peetakse mikroobi Streptococcus mutans (SM). Lapse sündides neid mikroobe tal suus ei ole, kuid paljud nakatuvad sellega 6–30 kuu vanuselt. Halb on see, et kui mikroob on hammastele kinnitunud, siis suust seda ära ei saa – võimalik on bakterite taset arvuliselt vähendada, kuid eemaldada mikroobi ei õnnestu. Nii ongi enamikul täiskasvanutest SM suus olemas ja teaduslike uuringute kinnitusel on nende mikroobide nakkus lapsele sageli seotud just pereliikmelt või hooldajalt.

Hambakaariest põhjustav mikroob kandub vanemalt lapsele kas ühiste toidunõude kasutamisega või ka näiteks musi andes.

Miks on mikroob suus halb?

Lastel, kes on saanud Streptococcus mutans'i nakkuse, avaldub hambakaaries sagedamini ja nooremalt kui neil, kel seda mikroobi leitud ei ole. Eestis on viimaste kümne aasta taguste uuringute andmetel kaariesega 2–4-aastasi lapsi 42% ja kaariest tekitavad mikroobe leiti neist 58%. Kahjustunud piimahambad on omakorda sisendiks jäävhammaste kahjustusele, mida kirjeldab ka Runnel R-i uuring. Uuringu alusel esines 7–9-aastastel lastel auke jäävhammastes 36,2% esimese klassi ja 48,3% teise klassi õpilaste seas.

Mida teha, et kaitsta last nakatumast kaariest tekitava mikroobiga?

Vähendamaks mikroobi levikut, oleks vaja eelkõige lapsevanemal langetada Streptococcus mutans'i hulka suus. Lisaks hoolikale hammaste pesule on soovitatud suu loputamist kloorheksidiini sisaldava suuveega, fluorlaki aplikatsioone ja ksülitooli sisaldavate toodete kasutamist. Ksülitool on Eestis seni vähe kasutusel olev, kuid Soomes vägagi igapäevane suuhügieeni toetamise abivahend.

Ksülitool on suhkruasendaja, mille kasutamisel väheneb kaariese risk tunduvalt. Me kõik teame, et suhkur on hammastele kahjulik ja selle kasutamine loob soodsa keskkonna hambaaukude tekkeks. Vastupidiselt suhkrule ei suuda suus olevad mikroobid ksülitooli fermenteerida ehk oma elutegevuseks kasutada ja regulaarsel kasutamisel langeb SM-mikroobide tase suus.

Uuringutega on selgunud, et kui ema kasutab ksülitooli, siis tal endal suus SM-i hulk langeb, kaariese risk väheneb ja tõenäosus, et SM kandub edasi lapsele, on samuti oluliselt väiksem. Ka lapsele on kasulik manustada ksülitooli, et vähendada vastuvõtlikkust kaariest tekitava mikroobi nakkusele. Seda on pastillidena, olenevalt vanusest ka pulbristatud/ tükeldatud kujul. Internetist on võimalik osta ksülitooliga geele, siirupeid, toidukauplustest nüüd ka pastille. Närimiskumm ei ole alla kolmeaastastele soovitatav (Allikas).

Mikroobide taset langetavaks efektiivseks ksülitooli annuseks peetakse uuringute järgi 5–10 grammi päevas, jagatuna mitmeks episoodiks, soovitatavalt pärast toidukorda. Ksülitoolisisaldus erineb tootest sõltuvalt oluliselt, kuid efektiivseks peetakse tooteid, mille ksülitoolisisaldus on enam kui 80% toote kaalust. Kõrgem ksülitoolisisaldus tootes muudab ka omandatavate grammide arvutamise lihtsamaks. Müügil olevatel nätsudel ja pastillidel on kirjas, mitu protsenti ksülitooli see sisaldab ja mitu grammi toode kaalub.

On väga oluline hoida lapse hambad terved eriti just esimese kolme eluaasta jooksul, sest uuringud näitavad, et väikelapsena alustatud hammaste ravi jätkub sagedaste visiitidega hambaarsti juurde kogu elu.