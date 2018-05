Fotogalerii | Laste riietus saab olla moodne ja praktiline

Lapse riietamine on kevadel keeruline kunst – korraga on õues palav, siis sajab külma vihma ja puhub tugev tuul. Riided võiksid lisaks praktilisusele olla moekate mustrite ja tegumoega. Hea on lähtuda spetsialistide soovitustest, et laps tunneks ennast mugavalt ja riietus täidaks oma funktsioone.

Kui ilmad on veel jahedad, sombused ja niisked ning temperatuurid kõiguvad, on kõige mõistlikum lapsi riietada kihiliselt, külmal ajal võib riietus olla lausa kolmekihiline. Kuna kõik lapsed on erinevad, on keeruline anda ühest tegutsemisjuhendit, kuid toome välja põhilised nipid.

Valige soojad ja mugavad riided

Esimeseks kihiks võiks valida puuvillased või villased riided. Jahedama ilmaga sobivad ideaalselt meriinovillast riided, imikutele veel iseäranis hästi villakombinesoon, mis on mugavalt õhuline. Vajadusel saab seda kombinesooni ka teise kihi riideesemena rakendada, lisades selle alla tavalise puuvillase bodi või pluusi ja retuusid. Keskmise kihi rõivad võiksid olla kas villast või fliisist. Välimise kihi riietusese peaks olema selline, mis kaitseb last ja hoiab sooja iga ilmaga. Kindlasti kuulub riietuse juurde tuulekindel müts, mis kataks ka lapse kõrvad. Kevadisel aastaajal hoiab last soojalt Polarn O. Pyret tuuletõkkefliisist kombinesoon.

Ära riieta oma last kevadel kubujussiks

Kevadhommikul lasteaeda minnes on õues veel külm, kuid päeva peale läheb ilm soojaks ning võib juhtuda, et oleme lapse lasteaeda saatnud liiga paljude riietega. Selleks, et lapsel oleks piisavalt soe ja mitte liiga palav, on ideaalne lahendus kolm kihti riideid. Esimese kihina meriinovillane või polüestrist soe pesu, teiseks kihiks tuuletõkkefliis ning kolmandaks vee- ja tuulekindel jope.

Detailid loevad!

Kõik õmblused peaksid olema pehmed ja peidetud, mis ei hõõru lapse õrna nahka. Kraed ja lukud võiksid olla kaetud kaitsva voodriga. Veekindlad õueriided on teibitud õmblustega, mis tähendab, et ka sealtkaudu ei imbu lapsele märja ja külma üllatusena vett läbi. Reguleeritav kapuuts, käise osad ja vöökoht tagab lapsele mugavuse. Ikka selleks, et laps saaks muretult mängida.

Osta parajad riided

Tihti tahame osta lastele riideid varuga, et laps saaks õueriideid kanda mitu hooaega. Rõivaid ostes tuleks meeles pidada paari olulist nüanssi. Liiga suurtes riietes on lapsel ebamugav mängida, joosta ja hullata. Liiga pikad õuepüksid või kombinesooni sääred hakkavad vastu maad lohisema, nii kulub riie kiiremini ja kaotab osa oma funktsionaalsusest. Püksid tuleb osta parajad. Hea nipp õueriiete puhul on reguleeritava vöökohaga mudelid. See tagab, et pikkust ja laiust saab veidi kohendada ja nii kandmisaega natukene pikendada. Jopede puhul võib valida natuke suurema numbri.

Õuepüksid ja jope olgu vastupidavast kangast

Kiiremini kuluvad kohad õueriietel (istmik, põlved, küünarnukid) peaksid olema tugevdatud materjalist. Hea, kui lõigete puhul on spetsiaalselt mõeldud liikumismugavusele. Need omadused tagavad, et lapsel on kerge liikuda, ta saab riideid võimalikult kaua kanda ning need hiljem õdedele-vendadele pärandada.

Vaata valikut Polarn O. Pyreti lasteriietest, mis on müügil e-poes www.polarnopyret.ee ning Ülemiste keskuses, Rocca al Mare keskuses ja Foorumi keskuses Tallinnas.