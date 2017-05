Kuigi võite arvata, et teie mudilane peaks mängima "omavanuste" lastega, saate siit teada, et tema jaoks võib hoopis vastupidine kasulik olla.

Väikelapsed on lummatud teistest lastest. Teie oma võib teid isegi ignoreerida, kui läheduses on mõni teine laps. See huvi teiste laste vastu on mõistetav, arvestades seda, kui olulised on selles vanuses eakaaslased. Isegi kui 1,8 aasta vanused lapsed mängivad selles eas veel paralleelselt teiste lastega. Selle asemel, et otseselt teistega suhelda, õpib teie laps palju läbi teiste imiteerimise, jälgimise ja isegi teiste lastega rüselemise.

Uuringud on näidanud, et kui panna ühe aasta ja kahe aasta vanused lapsed kokku mängima, leiavad nad oma mängudes kuldse kesktee. Vanem laps muudab oma mängu ilmselt lihtsamaks (1,3 aasta vanusele lapsele sobivaks) ja noorem laps hakkab mängima enda vanuse kohta palju arenenumalt. Sel moel on neil lihtsam koos mängida.

Organiseerige oma lapsele mängukohting, et ta saaks vajalikul hulgal teistega seltsida. Selles vanuses on umbes kahetunnine mänguaeg (koos snäkipausiga) maksimaalne aeg, mil laps suudab uusi oskusi omandada.

Allikas: Pampers.com