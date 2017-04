Mähkmelööve võib kimbutada iga mähet kandvat last. Saa nõuandeid, kuidas seda tuvastada ja ravida.

Iga beebit, kes kannab mähkmeid, kimbutab mähkmelööve. Kuigi see paistab levinud probleem, võib mähkmelööve olla teie beebile suureks ebamugavuseks. Seetõttu on selle ennetamine ja efektiivne ravi äärmiselt olulised.

Tundemärgid

Seda on väga lihtne ära tunda – teie beebi tagumik on ärritunud, punane ja paistes punnikestega kaetud. Kui lööbega kaasnevad ka punakasroosad muhud, mis ümbritsevad punast laiku seal, kus oli mähe, või beebi suu ümbruses, on sellest võib-olla juba saanud seenlööve, mida peab ravima nahale määritava seenhaigusevastase ravimiga.

Kuna teie beebi ei oska teile täpselt sõnadega kirjeldada, mis lahti, võib ta oma ebamugavustunnet väljendada mähkmete vahetamise ajal nutmise ja ärritunud olekuga ning ka võimaliku isukaotusega.

Mis põhjustab mähkmelöövet?

Enamik mähkmelööbe juhtumeid on niiskusest tingitud nahaärrituse tulemus. Põhilised süüdlased on muutused naha pH-tasemes, väljaheidetes leiduvate proteiinide põhjustatud kahjustus ja bakteritest või seentest tingitud teisejärguline infektsioon. Siin on mõned teised levinud põhjused.

Mähkmepiirkond pole korralikult puhastatud

Kuna mähkmelöövet põhjustavad pH-taseme muutused, mis leiavad aset väljaheidete ja uriini koosmõjul, on oluline kogu mustus oma beebi tundlikult nahalt õrnalt ära pühkida. Kasutage õrna toimega beebisalvrätte, mis ei sisalda alkoholi, või pehmet rätikut ja sooja vett.

Tundlikule nahale on parim puhas vesi, samas kui teistele tagumikele sobib ka õrnatoimeline seep. Vältige karedate pesukäsnadega hõõrumist. See muudaks lööbe hullemaks ja beebi tunneks end veel ebamugavamalt.

Mähet ei vahetata piisavalt tihti

Uuringud on näidanud, et beebidel, kellel vahetatakse mähet vähemalt kaheksa korda päevas, esineb vähem mähkmelöövet. Tihedad mähkmevahetused on olulised kahel põhjusel – pikaajaline niisutatus muudab naha õrnaks ja löövetele vastuvõtlikuks ning mida kauem uriin ja väljaheited kokku puutuvad, seda kauem on väljaheites sisalduvatel ensüümidel aega teie lapse nahka kahjustada. Üliimavad mähkmed aitavad uriini beebi nahast ja väljaheidetest eemale juhtida.

Pärmnakkused

Kui teie beebi on olnud liiga kaua märja tagumikuga, muutub nahk pärmnakkuste suhtes vastuvõtlikuks. See on kõige püsivamat laadi mähkmelööve. Antibiootikumikuur võib põhjustada kõhulahtisust ja see omakorda kutsuda esile pärmnakkuse.

Tunnete seda tüüpi nakkuse ära nahast kõrgemate punakasroosade punnide või valgete mäda täis punnide järgi, mis ümbritsevad punast mähkmepiirkonda. Teie beebil võivad olla valged laigud ka suus ja teie rinnad võivad rinnaga toitmise ajal olla valusad. Helistage võimalikult ruttu oma perearstile, et ta kirjutaks teile välja seenhaigustevastase ravi.

Ennetamine ja ravi

Mähkmelööbe tekkimist saate ennetada järgmiselt.

Vahetage oma beebi mähkmeid võimalikult kiirelt pärast nende märjaks või mustaks saamist. Puhastage oma beebi suguelundid pärast iga roojamist, laske sellel piirkonnal õhu käes kuivada ja vältige hoolikalt naha liiga kõvasti hõõrumist. Katke oma beebi tagumik õhukese kihi kaitsva salvi või vaseliiniga. Kui panete lapsele uue mähkme, ärge tõmmake seda liiga pingule, vaid laske õhul läbi selle ringelda. Proovige kasutada eriti imavaid mähkmeid või mähkmeid, mille pealiskihti on töödeldud vaseliiniga. Valvake lapse mähkmepiirkonda eriti hoolikalt siis, kui laps on antibiootikumikuuril või tal on kõhulahtisus. Vahetage tema mähkmeid tihti.

Mõned järeleproovitud toimivad meetodid olemasoleva mähkmelööbe ravimiseks.