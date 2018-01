Parimad viisid beebi koduse ohutuse tagamiseks

Sedamööda, kuidas teie beebi õpib roomama ja kõndima, alustab ta ka koduseid avastusretki. Et teda ohtude eest kaitsta, kasutage meie ohutusnippe.

Paljud emmed ja issid hakkavad beebi ohutuse tagamisele mõtlema juba raseduse varases järgus pesa punumist alustades ning teevad edaspidi vastavalt vajadusele väikesi muudatusi. Siin on teile abiks käepärane beebi ohutuse tagamise kontrollnimekiri, mida lapse kasvades kasutada.

Kodus beebi ohutuse tagamiseks ümberkorraldusi tehes tuleb teil arvestada, millisel arenguastmel teie pisike parajasti on.

Vastsündinu

Ärge jätke hällis või võrevoodis magava lapse juurde mänguasju ega patju.

Vältige kohevaid voodiriideid, tekke ja patju ning kasutage nende asemel tihedalt madratsile liibuvat voodilina ja imikute magamiskotti.

Seadke kardinapaelad ja muud nöörid lapse käeulatusest kaugemale.

Veenduge, et mähkimislaua juures ei ole kergesti purunevaid esemeid.

Roomavad beebid

Kohe, kui teie beebi hakkab ennast keerama ja edasi liikuma, on aeg paigaldada trepikäikude ette nii all kui ka üleval turvaväravad.

Kui teie kodu on avatud planeeringuga, tahate ehk turvapiirded paigaldada ka nende ruumide ette, kuhu te beebit lubada ei soovi, näiteks köök või vannituba.

Olge põrandal käpuli ja vaadake, mis on need asjad, mida beebi kergesti kätte saab, ning tehke nimekiri beebi ohutuse tagamiseks vajalikest tegevustest.

Muutke sahtlid ja kapid lapsekindlateks, eriti need, kus hoiate kemikaale, ravimeid, tööriistu, söögiriistu, kilekotte ja tikke või tulemasinaid.

Pange kõrvale kodumasinad, mida te parasjagu ei kasuta, näiteks tolmuimeja, ja tõmmake voolujuhe pistikupesast välja.

Pange kõik elektrijuhtmed pisikese käeulatusest kaugemale ning ärge unustage üle vaadata ka lampe, laadijaid, telerit, arvuteid ja muid elektroonikaseadmeid.

Katke pistikupesad lapsekindlate kaitsetega.

Korjake madalatelt riiulitelt ja laudadelt ära kergestipurunevad ja teravad esemed ning kodumasinad ja elektroonikaseadmed.

Paigutage toalilled käeulatusest kaugemale. Kui mõni taim on mürgine, loobuge sellest.

Kui beebi suudab juba püsti seista, laske võrevoodi põhi võimalikult madalale.

Kui teie beebi on hakanud end keerama, on mähet parem vahetada põrandal, mitte mähkimislaual.

Siis on ka õige aeg minna tavalistelt mähkmetelt üle püksmähkmetele.

Vannituba ja köök on loomulikult esimesed ruumid, mis tuleb lapse jaoks ohutuks muuta. Kuid teie uudishimulik beebi on valmis uurimisretkedeks, nii et ärge unustage ka teisi tube.

Ärge unustage lapsekindlaks muuta ka oma autot.

Täiendavaid näpunäiteid liikuvate beebide ohutuse tagamise kohta leiate siit.

Väikelapsed

Muutke teravad nurgad ja servad lapsele ohutuks kleebitavate nurgakaitsetega.

Väikelaps ulatab juba kõrgemale, seepärast vaadake oma kodus veel kord ringi.

Pange elektriseadmed, kergesti purunevad ja teravad esemed käeulatusest kaugemale.

Hoidke harva kasutatavaid uksi kinni ja avatud ustel kasutage pisikeste sõrmede kaitseks uksestoppereid.

Kasutage akendel turvapiirdeid ja paigutage kõik suuremad esemed akende alt eemale, et laps ei saaks aknale ronida ega kogemata välja kukkuda.

Vältige laudlinade kasutamist, et laps ei saaks endale midagi kuuma kaela tõmmata.

Võtke vaibad maast, et laps kogemata ei komistaks.

Jätke üks sahtel või riiul lapse raamatute ja mänguasjade jaoks, et vähendada huvi keelatud sahtlite vastu.

Pampers



Beebi ohutuse tagamine ei tähenda mitte ainult oma lapse kaitsmist (kuigi see on loomulikult esmatähtis). Hoolitsege ka selle eest, et teie tähtsaid dokumente ja väärtasju ei tabaks kurb saatus suhutoppimise, tükkideks rebimise või purunemise kujul, ja pange need käeulatusest kaugemale.