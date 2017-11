HEA TEADA: Kuidas oma mööblit kauem värskena hoida

Selleks, et mööbel kaua kestaks ning diivanid ja tugitoolid väsimuse märke ei ilmutaks ning plekiliseks ei muutuks, tuleks mööblit hooldada.

Mööblile mõjub halvasti ruumide liigne kuivus, aga ka niiskus. Mööbli eluiga lühendavad ka tolm, keskkütteradiaatori asetsemine vähem kui poole meetri kaugusel ja isegi päikesekiired. Hooletu ümberkäimise tulemusena mööbliesemed vananevad ja tuhmuvad, tekivad praod ja inetud plekid.

Näiteks asetasid kiirustades triikraua poleeritud pinnale või on kuum teekann lauaplaadi rikkunud. Sellisel juhul on abi sellest kui võtta eelnevalt soola sisse kastetud vatitampoon ning kasta see omakorda toiduõli sisse. Ringikujuliste liigutustega hõõruda kahjustatud kohta kuni plekk kaob.

Vanadest plekkidest saab lahti kui katta määrdunud kohad toiduõli ja keedusoola seguga. Lasta seista ja 2 kuni 3 tundi ning hiljem villase lapiga üle hõõruda.

Mööblit saab puhastada ka piima sisse kastetud lapiga.Seejarel tuleb pind villase lapiga kuivatada.

Veeplekid tuleb aga enne jahuga üle riputada ja seejärel õlitampooniga hõõruda kuni plekk kaob.

Punasest puust esemetele saab anda värskema välimuse kui puhastada neid niiske lapiga ja kuivatada linase lapiga.

Tavalist poleerimata mööblit puhastatakse pehme lapiga. Kord nädalas võiks pinnad üle käia tolmuimejaga otsikuga, millel on pehmed harjased.

Väga määrdunud mooblit tuleks pesta sooja seebiveega ja seejärel hoolikalt kuivatada. Mööblil olevaid metalldetaile saab puhastada kui võtta 30 gr nuuskpiiritust, 15 gr kriiti või hambapulbrit ja 50 g vett. Saadud segu loksutada, selle sisse kastetud lapiga tuleks metallist detail sisse hõõruda. Villase lapiga saab anda mööblile läiget. Samasuguse tulemuse saab kui kasutada söögisoodat, sidrunihapet ja poolekslõigatud sibulat.

Igapäevase pehme mööbli puhastusel võib kasutada niisket villast lappi, mis on immutatud pesupulbri lahusega. 1 liitri vee kohta tuleks võtta 1 tl pesupulbrit. Pärast lahusega töötlemist kuiva riidega pinnad kuivatada. Kui mööbel on kaetud sameti voi plüüšiga, siis tolmuimejaga puhastada ei tohi vaid kasutada harja ning mitte puhastada nn vastukarva. Ümber harja võib keerata lapi, mida on eelnevalt soojas vees leotatud.

Rasvastest plekkidest saab lahti seguga, mis koosneb veest ja nuuskpiiritusest vahekorras kaks ühele. See tähendab, et tuleb vita kaks osa vett ja üks osa nuuskpiiritust. Tuleb aga silmas pidada et nuuskpiirituse mõjul roheline värv muutub heledamaks.

Dermatiini ja nahka puhastatakse niiske lapiga ning kantakse peale kergelt vahustatud munavalge.

Allikas: elukunst.com