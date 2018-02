Parimad kohad lõbutsemiseks| TOP 5 mängutuba Tallinnas

Oled väsinud sellest “kvaliteetajast” perega, mis õhtust õhtusse klaasistunud pilgul teleka ees möödub? Või mõtled õudusega peagi saabuvale pesamuna sünnipäevapeole ning sellele, millise suurime abil küll tema 30 bestika meelt lahutada?

Või koostad juba pikemat aega peas vabandust, mis aitaks järgmisest motivatsiooniüritusest valutult vabaneda, sest järjekordne kontori häng on oma kõrgpunkti ammu minetanud? Pole hullu. Järgnevalt toome teieni pealinna kõige vingemad mängutoad, mis pumpavad adrenaliini sekundiga lakke, sõltumata sellest, oled sa juunior või seenior.

ActionGamesi mängusaalid

ActionGames korraldab põnevust pilgeni täis üritusi nii koolilastele kui ka täiskasvanutele. Valik on lai — kokku on tervelt kümme erinevat taktikalist mängu, millest osa toimuvad mängusaalides, osa vaid õues. Kõik need mängud pakuvad mõnusat närvikõdi neile, kel sooviks oma meeskonnavaimu turgutada, kui ka neile, kel plaanis enne abieluranda sõudmist üks korralik seiklus läbi teha.

Et tegevus ikka eale vastav ja ohutu oleks, on igale mängule seatud vanusepiirang. Nii on kõige nooremad, 7+ lapsed oodatud lasermängusaalidesse seiklema, 10+ noored saavad juba looduses LaserStrike’iga oma võimeid proovile panna. Kel vanust 12+, on teretulnud AirSofti mängima, paintball’i saalis või metsas võivad nautida aga juba 14+ mängijad.

Meeskonnamängudes on koostöö ning tegevuste planeerimine möödapääsmatult oluline, et oma võistkond võidule viia. Kuid põhimängudele lisaks pakutakse mitmeid individuaalmänge nagu LaserTiiru, LaserLõksu ja AirSofti tiiru. Kõik mängud viiakse läbi instruktori juhendamisel, kusjuures alati tutvustatakse osalejatele mängu eesmärki, varustuse tööloogikat ning ohutusreegleid.

ActionGamesi mängud sobivad kõigile neile, kes armastavad väljakutseid ja liikumist. Rohkem infot leiad siit.

Happy Fly Batuudikeskus & Jalkamaja

Mustamäel asuv Happy Fly Batuudikeskus & Jalkamaja on üks Eesti suurimaid peo- ja vabaajakeskusi, kuhu on oodatud nii lapsed, noored kui ka terved pered. Ruumi siin tõesti jagub — ligi 2000-ruutmeetrine pind mahutab 13 erineva kujundusega peotuba, palju õhk- ja sportbatuute, lisaks hulganisti muid atraktsioone ja mänguautomaate. Keskus on külastajatele avatud sõltumata nädalapäevast ja tegevust jagub tundideks nii väikestele kui ka suurtele.

Keskuses laiutab meeletu batuutidest hüppamismaastik, mis koosneb 14 põranda- ja 11 seinabatuudist. Et kõik oleks ikka turvaline, on nende vahele korralikud pehmendused paigutatud. Lisaks leiab siit eest kolmekorruselise liumägedest, labürintidest ja võimsast liutorust koosneva ronimislinnaku. Põnev koht, kus tervel armaadal koos tore turnida, peitust ja kulli mängida.

Jalkamajas ootab ees Eesti kõrgeim, tervelt kaheksa meetrini küündiv täispuhutav liumägi. Siinsel jalgpalliväljakul saavad aga nii suured kui ka väiksed spordihuvilised jalkat taguda ning turniire korraldada. Lisaks saab siin lauajalgpallis ja -hokis põnevaid duelle pidada, 9D-kinos tõelisest elamusest hulluda ning PlayStation VR-i imelist maailma omal nahal kogeda. Keskuses saab ka piljardit toksida ja kümnetel mänguautomaatidel mängida.

Kui kogu selle rabelemise peale kipub kõht tühjaks minema, aitab siinsamas majas tegutsev sõbralike hindadega kohvik taas energiataset tõsta. Lisaks kiirele snäkile ja kosutavatele jookidele leiab menüüst kohapeal valmistatud maitsvat sooja sööki. Loomulikult saab siin ka iga magusasõber heast ja paremast oma suu mõnusalt magusaks. Happy Fly tegemistel saab silma peal hoida nii kodulehel kui ka Facebooki fännilehel.

Kidsroom Mängutuba

Kidsroom Mängutuba on koht, mis suisa loodud laste sünnipäevade ning teistegi pidustuste tähistamiseks. Siinsed säravad diskotuled ja kirevad seinamaalingud muudavad iga sünnipäeva meeldejäävaks.

Lapsed saavad lõputult kahekorruselises ronimislinnakus, pallimeres ja liumäel lustida. Pisikesi printsesse ootab võluv Frozeni loss, motohuvilistest poisse aga suur tuletõrjeauto. Beebidele on loodud eraldi ala, mis sisustatud loovust ja arengut toetavate mänguasjadega.

Kui kõht peaks tühjaks minema, tuleb sammud kööginurka seada, et vajalikud nõud haarata. Lisaks pakub Kidsroom Mängutuba mitmeid teisigi teenuseid, millega saab lähemalt tutvuda juba kodulehel.

Let’s Play Perekeskus

Tallinnas tegutsev Let’s Play Perekeskus pingutab juba viiendat aastat selle nimel, et lastele ja nende vanematele üksnes meeldejäävaid elamusi pakkuda. Siin ei jäeta kedagi omapäi — see tore meeskond hoolitseb selle eest, et absoluutselt iga üritus oleks vahva ja viperustevaba. Nii jääb pidulistel üle vaid oma päeva nautida.

Let’s Play



Mängukeskuse toad on kõikvõimalikke mänguasju pilgeni täis. Mida täpselt, saab uudistada siit. Lisaks pakub Lets Play Perekeskus mitmeid lisateenuseid — väikeste piduliste suureks rõõmuks leiab siit eest nii disko- kui ka suhkruvatimasina, samuti kõik muu vajaliku, et üks korralik pidu püsti panna. Rohkem infot ja mugava broneerimisvõimaluse leiad siit.

Lohesaba seikluslinnak

Lohesaba seikluslinnak on üks äraütlemata vahva paik sünnipäeva või mõne muu ürituse korraldamiseks. Korraga saab siin pidada kolme sünnipäeva, kusjuures kõik peomajad on külaliste vajaduste järgi temaatiliselt ja mugavalt sisustatud.

Lohesaba Seikluslinnak

Lohesaba seikluslinnakus on avarad linnatänavad ja teemamajad, mis on täis põnevaid mänge, atraktsioone ja tegevusi. Lisaks asub keskuses hubane jäätisekohvik, mille hõrgutav valik on just see, mis paneb nii väikese kui ka suure jäätisesõbra südame kiiremini põksuma. Vanusest sõltumata leiavad siin tegevust kõik, kelles killukene elutervet lapsemeelsust tuksumas. See on just see koht, kuhu on hea kogu perega tulla.

Keskuse uksed on avatud nädalapäevast sõltumata. Ruumi jagub siin kõigile, laiutab ju keskus ligi 1300-ruutmeetrisel alal. Täpsem info ja mugav broneerimissüsteem avaneb siit.