Pereelamus: Eestimaa jõuluturud, kuhu ja millal minna

Jõulutuled säravad, toidulõhnad hõljuvad, letid on kaunist käsitööst küllastunud ning rahvas tuleb linnaväljakutele kokku, et koos seda imelist aega nautida - jõuluturud on jõuluajal keskseks kohaks linnas. Värvikad etendused ja kontserdid, lõbusad jõulumängud, maitsev toit ja kuum jook toovad hea tuju kogu perele.

Sõna „Jõulud" pärineb vanast Skandinaaviast, kus võeti kasutusele sõna „Jul". Jõulud on tähtsamaid rahvakalendri pühi, mille juured ulatuvad iidsesse talvise pööripäeva tähistamisse. Ka kaasajal tähistatakse jõule vanadest tavadest lähtudes erilise ja rikkaliku toiduvalikuga, mängude, laulude ja lõbutsemisega. Jõuluturg on läbi aegade linnakodanike ja külaliste talviseks kohtumispaigaks, kus nautida talvist pidulikku meeleolu. Osta jõulukinkideks käsitöömeistrite kaunist loomingut, mis on valminud hinge ja südamega ning ära unusta maitsmast verivorste, piparkooke ja hõõgveini! Tallinna imeline jõuluturg on tuntust kogunud üle maailma, aga ka väiksemates linnades toimuvad omad väiksemad, aga sama võluvad ja rikkalikud jõuluturud. Jõuluturud üle Eesti 17.11.2017 - 06.01.2018

Euroopa üks kõige kaunemaid jõuluturge toimub Tallinna keskaegsel Raekoja platsil. Siin saab maitsta jõulutoite ja kuumi jooke, jõulumajakestest osta käsitöömeistrite loomingut, kohtuda Jõuluvanaga, sõita jõulukarussellil. Nädalavahetustel ja tähtpäevadel pakutakse meeleolukaid kontserte ja kultuuriprogrammi tantsijate, lauljate ja teiste põnevate esinejatega.

NIPINURK: Puust ja punaseks — kuidas pakkida kandilist kingitust 03.12.2017 - 07.01.2018 ja 9.12.2017

Ülikoolilinn Tartu on suurepärane koht jõulude nautimiseks. Üritused algavad detsembri algul Raekoja platsil, mis muutub natuke nii lõbustuspargiks, kohvikuks, kaubandus- ja koolituskeskuseks kui kontserdi- ja tantsusaaliks. Sealsamas Raekoja platsil toimub ka Tartu jõululaat kümnete müüjatega, kes pakuvad kuumi jooke, maitsvaid pirukaid ja imeilusat käsitööd. 9.12.2017

Paide Jõulukroon on traditsiooniline jõululaat ja koguperepäev, mis toimub Paide keskväljakul ja selle ümbruses. Toimub palju erinevaid tegevusi nii lastele kui täiskasvanutele, osta saab kinke ja käsitööd, jõululaule esitavad 350 väikest päkapikku! 9.12.2017

Peetri platsi kõrval olevas pargis avatakse Jõuluallee, kus toimub Jõululaat käsitööloomingu ja toidupakkumistega. Nautida saab head muusikat, külastada Jõuluvana majakest, meisterdada jõulukinke või lihtsalt kaunist atmosfääri nautida. 16.-17.12.2017

Viljandi Raekoja plats muutub pühade eel jõulutuledes säravaks muinasjutumaaks, kus on avatud jõulumaja, kus lapsed saavad kohtuda jõuluvanaga, ise postkaarte meisterdada ja saata päkapiku postkontorist kirju. Vanalinnas saab sõita hobuvankriga ja külastada vana veetorni. Suurel jõululaadal leiab igaüks põnevaid jõulukinke. Astu läbi ja saa imedest osa!

























