Põhjus, miks hambaniiti ei tohi tualetipotist alla lasta (ja mida kõike on torudest leitud)

Kui lastel tekib küsimus, mida tualetipotist alla võib lasta, on vastus lihtne: väljaheited ja tualettpaber. Aga täiskasvanud ise kipuvad vett peale tõmbama ikka väga paljudele asjadele. Üheks selliseks on näiteks hambaniit. Kas tead, miks seda mitte mingil juhul teha ei tohi?

Lähed õhtul vannituppa, kasutad peale hammaste pesu hambaniiti, viskad selle potti ja tõmbad vee peale. Paljudel puudub vannitoas ja tualetis ka eraldi prügikast ja see suurendab tõenäosust, et üleliigse jaoks kasutatakse just WC-potti, veelgi.

Ehk ei tule sa selle pealegi, et hambaniiti ei maksa veega alla lasta, on see ju nii peenike ja küll ta ikka minema ujub. Paljudes avalikes kohtades on sildid, et potti ei tohi visata tampoone ja kätekuivatuspaberit, kuid hambaniidist pole keegi juttu teinud. Hambaniit ei ole aga enamasti biolagunev.

Kui viskad hambaniidi potti ja lased selle veega alla, jääb see tõenäoliselt torudesse mingi väikese takistuse taha kinni. Aja jooksul takerdub hambaniiti ja kerib end sinna külge kõiksugu asju juuksekarvadest kuni põrandapesulapist tulnud tolmu ja karvasegu klompideni ja tekibki ummistus. Samuti jäävad hambaniidi külge väljaheited ja tualettpaber. Kuna mõnedele inimestele meeldib potist alla lasta aga igasuguseid asju, näiteks ka vatitikke ja vatitupsusid, jääb tõenäoliselt see kõik hambaniidipusade külge kinni. Spetsialistide sõnul tekib hambaniidi ümber ligi kahekilone pusa.

Ummistus ei pruugi alati tekkida konkreetselt sinu torus, aga see võib tekkida kuskil mujal. Asi ei ole aga pelgalt ebameeldivas lõhnas ja ummistuses. Hambaniidi WC-potti viskamine tekitab asjatut tööd torumeestele, kes peavad eemaldama ummistusi. Samuti reostavad hambaniidipusad vett, sest hoiavad roiskuvat sodi kinni.

Kes elavad aga eramajas ja kasutavad septikut, siis võib hambaniit rikkuda ka septikusüsteemi. Hambaniit satub pöörlevate osade vahele ja mootor läheb katki.

Kui oled hambaniiti WC-potist alla lasnud, ära seda enam tee. Kui on tekkinud aga ummistus, pead soetama ehituspoest suure toruharja, millega saad ummistuse likvideerida.

Mida kõike on kanalisatasioonist leitud

Kanalisatsioonist on leitud meeste pidžaamasid, surnud lemmikoomi, suitsukonisid, kunsthambaid jne. Selle kõige taga ei ole kaugeltki mitte pahatahtlikkus vaid pigem teadmatus.

Paljud inimesed ei teagi, et kohvipaks ummistab torusid! Kuna kohvipaks sisaldab rasva, siis veega alla uhudes kinnitub kohvipaks torude seintele ja ajapikku ummistab selle. Samuti piim, juuksed ja puljong.

Asjad, mida kindlasti WC-potti visata ei tohi:

Vatitikud ei lahustu vees, vaid lagunevad laiali vatikiududeks ja plastmasspulkadeks. Nendest omakorda moodustub koos reovees leiduva rasvaga suur ummistav kogum.

Hügieenisidemed on mõeldud vedeliku enda sees hoidmiseks ja nad ei lahustu vees. Hügieenisidemed paisuvad ja tekitavad ummistusi.

Meigieemalduspadjad koosnevad vatikiududest. Vees padjakesed lagunevad ja tekkinud kiud hulbivad ja ühinevad suurteks kogumiteks.

Mähkmed on loodud pidama vedelikke enda sees. Nad ei lahustu vees ning paisuvad ja tekitavad kanalisatsioonis palju pahandust. Beebide niisked salvrätid ei lahustu samuti vees.

Tampoonid ei lahustu vees, vaid paisuvad. Tampoonid on ummistuste ühed sagedasemad tekkepõhjused.

Plastikkotid on väga ohtlikud, sest nad on veekeskkonnas väga vastupidavad ja lagunematud.

Märgasid kommipabereid kokku mätsides saaks ehitada terveid losse ja kindlusi. Kanalisatsioonitorustikus ühinevad nad rasvaga ja tekitavad suuri ummistusi.

Kaduvväike arv pakendeid on tehtud selliselt, et nad lahustuksid veekeskkonnas.

Plastik säilib veekeskkonnas väga kaua! Halva kokkusattumuse tõttu võib ka väikesest plastikkorgist saada ummistuse tekitaja.

Kuigi üksik juuksekarv tundub olevat ohutu asi mida potti visata, siis suurtes kogustes on juuksekarvad hirmuäratavalt ohtlik materjal ummistuste tekkeks.

Hea seks teeb inimesed õnnelikuks, aga ummistunud torudes tekitavad kondoomid palju pahandust. Viska kasutatud kondoom alati prügikasti, sedasi säilib hea tunne kauem.

Ravimid küll lahustuvad enamasti vees, kuid tekitavad siiski kontrollimatuid tulemusi, sest keegi meist ei tea, milliseid liitlasi nad omale reoveest leiavad.

Näiteks supis leiduv rasv tekitab torudesse raskesti läbivaid troppe.

Kanakondid võivad jääda kinni ja koguda ümber sodi, millest tekib ummistus.

Närimiskumm on siiski kumm ja vees ei lahustu. Närimiskumm ühildub vees leiduva rasva, juuksekarvade ja muu sodiga ning võib moodustada ummistuse.

Kemikaalid võivad mõjuda halvasti torudele ja samuti kinnituda torude seintele.

Kohvipaks sisaldab rasva ja kinnitub torude seintele.

Kassiliiv tekitab klompe

Foto: Shutterstock

Allikas: huffingtonpost.com, sapo24.ee