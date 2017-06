Viimasest kaitseta vahekorrast võib mõni nädal möödas olla ja peas on üks suur küsimus – kas ma olen rase? Rasedust kinnitab muidugi küll rasedustest, ent on ka erinevaid märke, mille esinemine võib tähendada lapseootust.

Hingeldamine

Kasvav loode nõuab hapniku, mis tähendab, et lapseootel naise enda hapnikuvaru on selle võrra väiksem. Mida suuremaks aga loode kasvab, seda rohkem hakkab ta suruma ka kopsude ja diafragma peale, mis muudab hingamist veelgi raskemaks.

Valusad rinnad

Kui rinnahoidja selgapanek tundub just kui täielik piin, võib see olla märk rasedusest. Samuti on märguandeks veel kui rinnad tunduvad rasked, on suuremad ja veenid rindadel on rohkem nähtaval. Seetõttu tasub üles otsida oma mugavaim rinnahoidja.

Unisus

Proovisid õhtul lugeda, kuid isegi esimesest leheküljest jagu saamine tundus kui tõeline katsumus. Silmalaod lihtsalt surusid ennast alla. Ka pidev väsimus võib olla märk rasedusest, sest kehas suureneb hormoonide hulk. Suurenenud väsimus on tavaline esimese trimestri jooksul, kuid hakkab kaduma juba teisel.

Iiveldus

Suurem osa lapseootel naisi kogeb ebatavalisi iiveldushoogusi, mis esineb tavaliselt hommikuti, keskpäeval ja öösiti. See tähendab tõenäoliselt jõudmist teise trimestrisse. Seetõttu tasub süüa toite, mis rahustavad kõhtu. Näiteks näksida küpsiseid või juua alkoholivaba ingveriõlu.

Tihe vajadus külastada tualettruumi

Kui ühtäkki on öösiti raskusi magamisega, sest esineb pidev soov minna WC-sse, võib see olla üks märkidest. Raseduse ajal toodab keha lisavedelikke, mis paneb põie ületöötama. Seetõttu on ka suurenenud vajadus käia rohkem tualetis.

Peavalud

Peavalud esinevad hormoonide muutuste tõttu. Seetõttu tasub võtta propüleenglükoolivaba paratsetamooli, mitte ibuprofeeni.

Alaseljavalu

Kui alaselg tundub hell ja kui alaseljavalud ei ole tavapärased, siis tähendab see sidemete lõtvemist. Alaseljavalud jätkuvad aga ka kogu rasenduse aja, sest keha raskuskese on pidevas muutuses.

Krambid

Krampide tekkepõhjus on kas PMS ehk menstruatsioonieelne sündroom või rasedus.

Suur isu või hoopis isutus

Üks hetk sa ei suuda tsitrusest küllalt saada või hoopis ajab kala sul südame pahaks, kuigi enne maitses see sulle väga. Kui paned tähele, et sinu isud on läbi teinud suured muutused ja ajavad sind ennastki segadusse, siis võib-olla annab sulle keha hoopis märku, et oled rase.

Kõhukinnisus ja pundumistunne

Üks hetk läksid need lemmikud kitsad teksad jalga, ent teine hetk on need lihtsalt väiksed. Samuti on tursunud tunne nagu oleks punnis. Seda võib tekitada rasedusest tingitud lisa progesteroon, mis aeglustab seede-elundkonda.

Tujumuutused

Kui mees ei viitsi sokke panna pesukorvi ja see põhjustab kolmanda maailmasõja, siis on sul ilmselgelt liiga suured tujumuutused, mis võib samuti olla märk rasedusest. Tujumuutused on tingitud uutest hormoonidest.

Kõrgenenud alakehatemperatuur

Kui oled aktiivselt püüdnud rasestuda, oled võib-olla jälginud oma alakehatemperatuuri. Üldiselt on alakehatemperatuur kõrgem ovulatsioonisperioodist kuni päevadeni kaks nädalat hiljem. Kui see ka peale kahte nädalat püsib kõrgemana, on see põhjustatud äkki hoopis rasedusest.

Lõhnade ülitundlikkus

Kui tunned, et prügihais ajab südame pahaks või mõned muud lõhnad on muutunud täielikult talumatuks, võib see olla märk rasedusest.

Uimasus või minestamine

Tundes uimasust või kui probleemiks on lausa minestamine, võib see olla üks raseduse märke. Seda põhjustab madal veresuhkur või madal vererõhk. Pea meeles korralikult süüa ja piisavalt vett juua, et sinu keha vedelikutase oleks normis.

Vereplekid

Võib-olla arvad, et sul on päevad, ent veri pole nii tume ja seda on tavapärasest vähem. Võib-olla oled hoopis rase, sest su kehas toimub veritsus, milles viljastunud munarakk on kinnitud emakaseinale, mis põhjustab veritsust.

On ka teisi sümptomeid, milleks on lisaks metalli maitse suus, vistrikute teke või nende kadumine või hoopis külmetus ja kerge haigestumine, mis on tingitud immuunsüsteemi nõrgenemisest, sest keha tarbib palju rohkem energiat.

